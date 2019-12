LIVE Trento-Virtus Roma | Serie A basket in DIRETTA | squadre molto prolifiche nel primo

Leggi la notizia su oasport

(Di sabato 14 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAFINEQUARTO:30-30 30-30 Tripla a fil di sirena di Dyson. 30-27 Kelly per Pascolo liberissimo nel pitturato. 28-27 Palleggio, arresto e tiro di Mian. 26-27 Altro assist al bacio di Dyson per Jefferson, che trova il comodo canestro. 26-25 2/2 in lunetta per Jefferson. 26-23 Mian sbaglia la prima tripla, ma non la seconda dopo il rimbalzo offensivo. 23-23 Aggancio dellacon il piazzato di Buford dopo un’azioneconcitata. 23-21 2/2 ai liberi per Alibegovic. Ancorabene Dyson in versione assistman: Alibegovic subisce il fallo e andrà in lunetta. 23-19 Tripla di Blackmon. 20-19 Difficile canestro in allontanamento di Dyson. 20-17 Asse paly-pivot che funziona: Dyson trova Jefferson che schiaccia di prepotenza. 20-15 Blackmon con l’arresto e tiro. 18-15 Risposta in fotocopia di Dyson. Timeout ...

