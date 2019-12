LIVE Trento-Virtus Roma | Serie A basket in DIRETTA | l’Aquila tenta di nuovo la fuga | ma i

Leggi la notizia su oasport

(Di sabato 14 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA67-60 1/2 per Jefferson ai liberi. Fallo su Jefferson a 2” dalla fine. Liberi per il lungo della. 67-59 Tripla senza senso di Blackmon, che riporta i trentini a +8. Ultimo minuto del terzo quarto. 64-59 1/2 per Pini ai liberi. Pini subisce il fallo di Blackmon e andrà in lunetta per due liberi. Stavolta la palla di Dyson per il bosniaco è lunga, Alibegovic non riesce a controllarla ed esce per un fastidioso crampo. 64-58 Bell’assist di Dyson per Alibegovic che segna dal pitturato. 64-56 2/2 ai liberi per Mezzanotte, che aveva subito un fallo a rimbalzo. Dyson cerca Jefferson in area, fallo subito (quarto di squadra, bonus esaurito). 62-56 Alibegovic lavora con perizia sotto canestro e trova la retina. 62-54 Blackmon trasforma il tiro libero. Fallo tecnico chiamato a Bucchi. Ottima difesa di Mian, che legge le intenzioni ...

