LIVE Trento-Virtus Roma | Serie A basket in DIRETTA | comincia il match

Leggi la notizia su oasport

(Di sabato 14 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA6-2 Aggressiva, che ruba palla e trova due altri due punti con Blackmon. 4-2 Ancora Gentile, che batte la difesana con una facile penetrazione. 2-2 Risposta immediata di Buford, che ripaga con la stessa moneta. 2-0 Subito due punti per Alessandro Gentile, che lavora bene in post e realizza. INIZIO20.00 QUINTETTO: Craft, Blackmon, Gentile, Mezzanotte, Knox. 19.59 QUINTETTO: Dyson, Kyzlink, Buford, Alibegovic, Jefferson. 19.58 Le squadre stanno ultimando la fase di riscaldamento. 19.56 Nellasarà assente Roberto Rullo, fermato da un forte stato febbrile nel riscaldamento. 19.54 Tra i padroni di casa, l’osservato speciale è ovviamente Alessandro Gentile, in attesa di capire se replicherà la performance di Gdynia; tra gli ospiti, invece, bisogna fare particolare attenzione all’asse ...

OA_Sport : LIVE Trento-Virtus Roma, Serie A basket in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale - zazoomblog : LIVE Trento-Virtus Roma Serie A basket in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale - #Trento-Virtus #Serie #basket - GianlucaCampo78 : RT @SIC_CARDIOLOGIA: AOUI Verona: Cardiologia B.go Trento 'live' al Congresso S.I.C. -