LIVE Trento-Virtus Roma | Serie A basket in DIRETTA | clamoroso parziale di 0-17

Leggi la notizia su oasport

(Di sabato 14 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA23 punti per Blackmon, 21 per Dyson. 75-82 Non sbaglia invece Blackmon! Tripla preziosissima che prova a ridare slancio ai trentini in vista del finale. Timeout Bucchi. Tripla di fondamentale importanza sbagliata da Kyzlink solo in angolo, poteva ammazzare il match. 72-82 Buford sfida Gentile, lo batte e alza la parabola che trova la retina. 72-80 3/3 ai liberi per Blackmon. 69-80 Ancora Dyson on fire!! Attacco in penetrazione e parabola vincente. Libero supplementare sbagliato da Knox. 69-78 Si sblocca finalmente, a segno con un tap-in di Knox che subisce anche il fallo. 67-78 Dyson arriva al ferro e manda la sua squadra in doppia cifra di vantaggio. 0-19 diin coma profondo. Fallo in attacco di Craft, quinto personale per il playmaker di. Piove sul bagnato per i padroni di casa. 67-76 Bomba di Dyson!! ...

zazoomblog : LIVE Trento-Virtus Roma Serie A basket in DIRETTA: squadre molto prolifiche nel primo quarto parità sul 30-30 -… - zazoomnews : LIVE Trento-Virtus Roma Serie A basket in DIRETTA: comincia il match - #Trento-Virtus #Serie #basket - OA_Sport : LIVE Trento-Virtus Roma, Serie A basket in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale -