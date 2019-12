LIVE Trento-Virtus Roma | Serie A basket in DIRETTA | Aquila avanti di cinque lunghezze

Leggi la notizia su oasport

(Di sabato 14 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAPrimo tempo ad alto punteggio tra. Il tentativo di fuga dei padroni di casa (parziale di 10-0) ha visto il rientro deini, che vanno all’intervallo a stretto contatto con i trentini. FINE PRIMO TEMPO:52-47 Non arriva neanche al ferro il tentativo di Craft, stoppato sul nascere da Alibegovic. Palla persa dalla. 1” rimasto all’per provare a costruire un tiro veloce. Timeout chiamato da Nicola Brienza per organizzare l’ultimo attacco del primo tempo. 52-47 1/2 per Dyson in lunetta. 52-46 Dyson a segno con un canestro velocissimo. 52-44 Blackmon risponde subito con un altro canestro difficilissimo. 50-44 Canestro da urlo di Jefferson dopo una virata. 50-42 2/2 ai liberi per il capitano trentino. Toto Forray affonda contro Baldasso, che a giudizio degli arbitri ...

