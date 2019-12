LIVE Sport Invernali | DIRETTA 14 dicembre | Dominik Fischnaller a podio nello slittino!

Leggi la notizia su oasport

(Di sabato 14 dicembre 2019) Buongiorno e benvenuti allatestuale deglidi oggi, sabato 14: entreranno nel vivo le stagioni di Coppa del Mondo di numerosi. Torna in Europa lo sci alpino, mentre prosegue lo sci di fondo con la tappa di Davos, in Svizzera. Il salto con gli sci fa tappa a Klingenthal, mentre ad Hochfilzen, in Austria, proseguirà la stagione del circuito maggiore del biathlon. Con lo slittino ed il bob si prosegue in Nord America, mentre il circuito maggiore dello speed skating fa tappa in Giappone. OAvi propone latestuale deglidi oggi, sabato 14: si parte con gli aggiornamenti di slittino e speed skating dalle ore 8.15. Buon divertimento con la nostratestuale in tempo reale! (Foto: LaPresse) Il programma odierno degli(14) DI SEGUITO GLI AGGIORNAMENTI IN ...

