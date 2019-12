LIVE Sci alpino | SuperG St Moritz 2019 in DIRETTA | Sofia Goggia vince | Federica Brignone

Leggi la notizia su oasport

(Di sabato 14 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.20 Attenzione ora alla tedesca Kira Weidle 11.19 Priska Nufer (SVI) è 18esima a 1.69 11.17 Alice McKinnis chiude malissimo e dopo una buona prima parte è 21esima a 2.14 11.16 Italia ormai sicura di una doppietta capolavoro:ad un passo dalla vittoria, secondaad un centesimo! 11.15 Marta Bassino è 17ma a 1″51, comunque non male, sta migliorando anche in. 11.15 Già 1″10 di ritardo per Bassino al secondo intermedio. 11.14 Come previsto, Ledecka non incide ed è solo 20ma a 2″23. La ceca è un fenomeno di scorrevolezza, ma fatica nel curvare. Ora Marta Bassino, ci aspettiamo molto da lei. 11.13 18ma a 2″03 l’austriaca Puchner. Attenzione ora alla ceca Ledecka, sempre imprevedibile. Ma con le curve, di solito, fatica… 11.11 Fuori la canadese Gagnon. 11.10 Elena Curtoni è ...

