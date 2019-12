LIVE Sci alpino | SuperG St Moritz 2019 in DIRETTA | Sofia Goggia cerca il riscatto

Leggi la notizia su oasport

(Di sabato 14 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA STARTLIST E I PETTORALI DI PARTENZA DELFEMMINILE La classifica della Coppa del Mondo – I precedenti dell’Italia a Sanktvuole il– Marta Bassino vuole il risultato in– Il programma completo del fine settimana – La preview del weekend di SanktBuongiorno e benvenuti alladeligante di Sankt, Svizzera, valevole per la Coppa del Mondo di sci-2020 al femminile. Sulla pista Engladina vedremo il secondo appuntamento di questa stagione con questa disciplina, che nella tappa di Lake Louise ha regalato una gara di grande interesse. La vincitrice della prova canadese, Viktoria Rebensburg, è la grande favorita anche per la gara odierna. La tedesca, infatti, ha dimostrato di essersi calata nel migliore dei modi alla ...

