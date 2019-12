LIVE Sci alpino | SuperG St Moritz 2019 in DIRETTA | inizia la gara | l’Italia cala gli

Leggi la notizia su oasport

(Di sabato 14 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA STARTLIST E I PETTORALI DI PARTENZA DELFEMMINILE 10.31 Tanti errori per Stuhec. 1’15″24 per la slovena. Ora la polivalente svizzera Wendy Holdener. 10.30ta lacon Ilka Stuhec. 10.28 Sta uscendo il sole sulla pista elvetica. 10.26 La prima a partire sarà la slovena Ilka Stuhec, apparsa fuori forma nelle prime gare di velocità disputate in Canada. 10.24 Federica Brignone vanta un quarto posto come miglior risultato ina St.in Coppa del Mondo, ottenuto nel 2017. 10.22 Nei due precedentidisputati a St., Sofia Goggia non ha mai terminato la. Oggi dovrà invertire il trend, anche per dare una svolta alla stagione. 10.20 I pettorali delle favorite: 7 Rebensburg, 13 Shiffrin, 15 Schmidhofer, 19 Suter. 10.15 I pettorali di partenza delle italiane: 4 Francesca Marsaglia, 9 Federica ...

