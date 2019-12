LIVE Sci alpino | SuperG St Moritz 2019 in DIRETTA | Federica Brignone incanta e sogna la

Leggi la notizia su oasport

(Di sabato 14 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA STARTLIST E I PETTORALI DI PARTENZA DELFEMMINILE 10.52 DIETROOOOOOOOOOOOOO!!! DIETROOOOOOOOOOOOOOOO!!! Mikaela Shiffrin ci fa soffrire, ma si ferma in seconda posizione a 12 centesimi da! Italia vicinissima alla vittoria! 10.52 8 centesimi di vantaggio al terzo. 10.51 31 centesimi di ritardo al secondo! 10.51 Al primo intermedio Shiffrin ci fa malissimo, 0.32 di vantaggio. 10.50 Gisin sesta a 1″01. Ora il momento decisivo di oggi, c’è lo spettro Mikaela Shiffrin. 10.50 0.91 di ritardo per la svizzera al secondo rilevamento,nel tratto tecnico le ha seminate tutte. 10.49 Attenzione, 8 centesimi di vantaggio per Gisin al primo intermedio. 10.48 L’austriaca Tippler è quarta a 0.98 da una formidabile. Ora l’insidiosa svizzera Michelle Gisin. 10.47 A nostro avviso, ...

