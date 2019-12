LIVE Sci alpino | Slalom Val d’Isere 2019 in DIRETTA | prima manche rinviata ancora alle

Leggi la notizia su oasport

(Di sabato 14 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL VENTO SCONVOLGE IL PROGRAMMA: I NUOVI ORARI DELLO11.10 Come non detto: la partenza delladellospeciale maschile di Val d’Isere è stata spostataore 11.30. 11.05 Davanti a tutti, nel ruolo di favorito per lospeciale maschile, non possiamo non mettere il vincitore di Levi, il norvegese Henrik Kristoffersen, che però dovrà vedersela con il giovane francese Clement Noel, il quale in Finlandia ha chiuso solamente a 9 centesimi dal rivale.loro sptanti candidati al podio, come gli svizzeri Daniel Yule e Ramon Zenhaeusern, e gli svedesi Andrè Myhrer e Kristoffer Jakobsen, grande sorpresa all’esordio. Occhio anche agli austriaci Christian Hirschbuehl, Marco Schwarz, Michael Matt e Manuel Feller. 11.00 Al momento non vi sono nuove comunicazioni relative al via della...

