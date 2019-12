LIVE Sci alpino | Slalom Val d’Isere 2019 in DIRETTA | prima manche rinviata ancora alle

Leggi la notizia su oasport

(Di sabato 14 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL VENTO SCONVOLGE IL PROGRAMMA: I NUOVI ORARI DELLO10.35 ATTENZIONE! La decisione attesa per le ore 10.30 è arrivata! Start delladellospeciale maschile di Val d’Isere rinviatoore 11.15! 9.38 Una decisione ufficiale sulla partenza della gara verrà presa10.30. Il vento continua ad imperversare in Val d’Isere. 9.02 Dobbiamo subito segnalare un cambio di programma! Per colpa del forte vento laè rimandataore 11.00 e la secondaore 14.00, sempre che non venga cancellata la gara. Vi terremo informati nel prosieguo di questa mattinata 9.00 Buongiorno e benvenuti nella Val d’Isere. LA STARTLIST E I PETTORALI DI PARTENZA DELLOLa preview della settimana – Il programma completo del fine settimana – Tutti gli azzurri presenti in Val d’Isere ...

