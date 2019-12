LIVE Nuoto | Campionati Italiani 2019 in DIRETTA | un’ottima Margherita Panziera sfiora il

Leggi la notizia su oasport

10:18 24"10 per Daniele D'Angelo che si aggiudica la seconda batteria. 10:17 Thomas Ceccon vince la prima batteria dei 50 delfino in 23"81. 10:15 Queste le finaliste dei 200 dorso:, Ramatelli, Gaetani, Montanari, Paruscio, Fontana, Rossi e Cenci. 10:12 Vittoria di prepotenza perche stampa un ottimo 2'08"30, appuntamento con il pass olimpico rimandato a pomeriggio. 10:11 Tocca a! 10:10 2'15"64 per Gaetani, che sigla il miglior crono momentaneo. 10:06 2'16"60 per Martina Cenci, che si aggiudica la seconda batteria. 10:04 2'07"50 il limite per ...

