LIVE Nuoto | Campionati Italiani 2019 in DIRETTA | Pellegrini vince i 200 sl in 1 | 56 36

(Di sabato 14 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.31 Finale dei 200 misti femminili senza Ilaria Cusinato, miglior tempo in mattinata ma non si è presentata sui blocchi di partenza. 17.29 Alberto Razzettii 200 misti in 2:00.09, secondo Lorenzo Glessi (2:01.19), terzo Noè Ponti (2:01.37). Tutti oltre i due minuti, gara senza squilli. 17.27 Ora i 200 misti per entrambi i sessi, poi Gregorio Paltrinieri sui 1500. 17.26 Buona gara della Divina, il tempo è confortante visto che siamo a inizio dicembre ma per il pass olimpico è rimandata a marzo. Alle sue spalle Paola Biagioli (1:59.83) e Sara Gailli (2:00.55). 17.25 Niente pass per le Olimpiadi, Federicain 1:56.36. Buona gara ma non basta per Tokyo. 17.25 Rallenta leggermente e passa in 1:26.32. 17.24 La Divina completa un’ottima vasca di ritorno e a metà gara transita in 56.34. 17.23 Federicaparte ...

