LIVE Nuoto | Campionati Italiani 2019 in DIRETTA | Panziera vola alle Olimpiadi! Attesa per

(Di sabato 14 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.51 OLIMPIADIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII! MARGHERITAA TOKYO! Super 2:06.59 per l’azzurra che scende di un secondo sotto al minimo richiesto.sue spErika Gaetani (2:12.83) e Giulia Ramatelli (2:13.30). 16.51tocca in 1:34.12, ora l’ultima vasca… 16.501:01.79 a metà gara, ha fatto il vuoto. Caccia al pass a cinque cerchi… 16.50 Ora Margherita… Serve 2:07.50 per andare ai Giochi, può farlo! 16.48 Matteo Restivo ha vinto i 200 dorso col tempo di 1:56.47, vittoria inta su Luca Mencarini (1:56.58). Terzo posto per Christopher Ciccarese (1:58.86). 16.44 Margheritasi gioca tutto sui 200 dorso e ha nelle corde la possibilità di staccare il pass per le Olimpiadi: serve 2:07.50, stamattina ha timbrato 2:08.30. 16.42 Nei 200 maschili ...

