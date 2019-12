LIVE Nuoto | Campionati Italiani 2019 in DIRETTA | Margherita Panziera convince | tocca a

Leggi la notizia su oasport

(Di sabato 14 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma deiinvernali (14 dicembre) – La presentazione della giornata (14 dicembre) – La tabella dei limiti FIN per la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 11:11 1’49”33 per Megli, che si aggiudica l’ultima batteria. 11:08 1’48”96 per Ciambi, che vince la terza batteria, siglando il miglior tempo provvisorio. 11:05 Stefano Di Cola vince la seconda batteria in 1’48”99. 11:02 Davide Della Costa si aggiudica la prima batteria dei 200 stile libero in 1’52”14. 11:00 Queste le finaliste dei 200 rane: Fangio, Foffi, Angiolini, Scarcella, Verzi, Togni Verona e Buondonno. 10:58 Ottimo 2’28”96 per Francesca Fangio, che vince l’ultima batteria con grande margine. 10:54 Lisa Angiolini fa sua la terza batteria in 2’31”77. 10:50 ...

