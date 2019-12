LIVE Nuoto | Campionati Italiani 2019 in DIRETTA | Margherita Panziera convince | Federica

Leggi la notizia su oasport

(Di sabato 14 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma deiinvernali (14 dicembre) – La presentazione della giornata (14 dicembre) – La tabella dei limiti FIN per la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 11:26 Giovanni Sorriso vince la prima batteria dei 200 misti in 2’03”87. 11:24 Queste le finaliste dei 200 stile libero: Pellegrini, Caramignoli, Gailli, Biagioli, Letrati, Tavoletta, Ongaro e Musso. 11:22 Un tranquillo 1’59”42 perPellegrini, che ha nuotato in scioltezza. 11:19 Tocca aPellegrini! 11:18 Modesto 2’02”12 per Laura Letrari, che si aggiudica la seconda batteria. 11:15 Martina Caramignoli vince la prima batteria dei 200 stile libero in 2’01”55. 11:14 Questi i finalisti dei 200 stile libero: Ciampi, Di Cola, Zuin, Megli, Ballo, Proietti Colonna, Frigo, Lombini. 11:11 ...

