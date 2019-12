LIVE Nuoto | Campionati Italiani 2019 in DIRETTA | 14 dicembre | Federica Pellegrini

Leggi la notizia su oasport

(Di sabato 14 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma deiinvernali (14) – La presentazione della giornata (14) – La tabella dei limiti FIN per la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo Buongiorno e bentrovati alladell’ultima giornata di gare degli Assoluti invernali di. Nella vasca di Riccione verranno assegnati gli ultimi titoli nazionali e l’occhio sarà soprattutto al cronometro, visti i pass a Cinque Cerchi a disposizione. Pochi dubbi sul ritenere Gregorio Paltrinieri,e Margherita Panziera i protagonisti più attesi. Il carpigiano, non al meglio della condizione, sarà al via dei 1500 stile libero, cercando di realizzare il limite FIN di 14’45″0. Non un obiettivo semplice per Greg, che ha scelto di gareggiare solo su questa distanza proprio per le criticità di ...

