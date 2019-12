LIVE Fognini-Medvedev | Finale Tennis Cup Diriyah 2019 in DIRETTA | si comincia

Leggi la notizia su oasport

(Di sabato 14 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-15 ACE ESTERNO DI! 15-15 Finalmente un dritto efficace di. 0-15 Niente da fare per l’italiano che gioca praticamente da fermo e sbaglia il rovescio. GAME– 2-0 a favore del russo.non sembra ancora in partita. 40-0 Ancora un errore delta ligure. 30-0 Risposta in rete di. 15-0 Ace! BREAKtira out questa volta con il rovescio. 30-40 Lungo il dritto delta italiano. Palla break per il russo. 30-30 Questa volta èa regalare il punto all’avversario. Ritmi bassissimi. 30-15spedisce in corridoio il dritto lungo linea. 15-15 Doppio fallo dell’azzurro. 15-0 Errore die primo punto del match per. INIZIA IL MATCH 16.11 Iniziato il riscaldamento. 16.08 Ora è il turno diche raggiunge il campo di ...

