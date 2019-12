LIVE Fognini-Medvedev 2-6 2-6 | Finale Tennis Cup Diriyah 2019 in DIRETTA | il russo domina

Leggi la notizia su oasport

(Di sabato 14 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.20 Termina qui la nostra. Grazie per aver seguito con noi ladellaCup vinta dasul nostroe buon proseguimento di giornata. 17.17 Termina in poco più di un’ora una partita giocata a ritmi bassissimi con tantissimi errori. Un’esibizione che non ha fatto proprio onore al gioco delha provato a deliziare il pubblico con qualche giocata. La prestazione delta ligure è stata condizionata da alcuni acciacchi. VINCESUCON IL RISULTATO DI 6-2 6-2 A-40 Bolide di prima,sbaglia il dritto. 40-40 Terzo doppio fallo del game. 40-30 Secondo doppio fallo del. 40-15 Bello scambio chiuso dacon una demi-volée. 30-15 Doppio fallo diche sembra avere fretta di chiudere. 30-0 Secondo ace per il! 15-0 Ace ...

