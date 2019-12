LIVE Fognini-Medvedev 1-4 | Finale Tennis Cup Diriyah 2019 in DIRETTA | il russo in

Leggi la notizia su oasport

(Di sabato 14 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-30 Rovescio colpito non bene deltaresta a guardare. 15-30sale a rete e chiude con una buona voleè. 0-30 Bellissimo dritto in contropiede di. 0-15 Sbaglia ilcon il rovescio in uscita dal servizio. BREAK– Steccata delche così trova una palla che beffa. 15-40 Ennesimo errore di. 15-30 Finalmente un bello scambio. Palla corta direcupera ma l’azzurro chiude in voleè. 0-30 Cerca l’incrocio delle righe ma la palla ditermina ancora out. 0-15 Doppio fallo di. GAMEsbaglia ancora una volta con il dritto. 40-15 Accelerazione di rovescio diche induce all’errore ilta italiano. 30-15 Buon rovescio di, ilsalito a rete non riesce a colpire bene la palla che ...

retweetsmanetta : LIVE Fognini-Medvedev, Finale Tennis Cup Diriyah 2019 in DIRETTA: l’azzurro a caccia del trofeo!… - zazoomblog : LIVE Fognini-Medvedev Finale Tennis Cup Diriyah 2019 in DIRETTA: l’azzurro a caccia del trofeo! - #Fognini-Medvede… - infoitsport : LIVE Fognini-Monfils, Tennis Cup Diriyah 2019 in DIRETTA: 6-4 6-4, il ligure approda in finale nel torneo saudita -