LIVE Biathlon | Staffetta femminile Hochfilzen 2019 in DIRETTA | la Norvegia trionfa sulla

(Di sabato 14 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.47 E’ tutto, vi ringraziamo per l’attenzione. Restate su OA Sport per la cronaca e altri approfondimenti. Buon pomeriggio. 12.44 Classifica finale:, 8″Russia, 1’04Svizzera, 1’08 su Ucraina e Canada, 1’16 su Rep.Ceca e Francia, 1’37 su USA, 2’27Polonia, poi Svezia a 2’53 e Italia a 2’57. 12.42 Italia fuori dalla Top 10, scavalcata nel finale anche dalla Svezia. Le azzurre undicesime a 2’57, frazione pessima sotto ogni punto di vista di Sanfilippo. 12.41 Vince lacon 8″Russia, Haecki regala il secondo podio consecutivo alla Svizzera! Ucraina quarta in volata sul Canada, poi Rep. Ceca e Francia. 12.39 ROEISELAND STRAPAZZA YURLOVA in 1 km e la passa a tripla velocità, immagine del sorpasso destinata a restare a lungo nella ...

