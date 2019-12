LIVE Biathlon | Staffetta femminile Hochfilzen 2019 in DIRETTA | Dorothea Wierer prova a

Leggi la notizia su oasport

(Di sabato 14 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAPresentazione– Programma e startlist completa Buongiorno e benvenuti su OA Sport, pronti a seguire insieme ladelladiad(Austria), sede della seconda tappa della Coppa del Mondo-2020. L’Italia schiera un ordine inedito per cercare di sparigliare le carte e schiera nelle prime due frazioni i propri cavalli di razza. Lisa Vittozzi conserva la sua posizione al lancio nella quale ha un record davvero invidiabile nel recente passato e sarà seguita da, autentica dominatrice del circuito in questi primi confronti stagionali. Le frazioni a rischio saranno dunque le ultime due, Nicole Gontier vuole riscattarsi dopo la brutta prestazione di Östersund e Federica Sanfilippo sarà chiamata ancora una volta a finalizzare il lavoro delle compagne. La favorita ...

neveitaliasport : RT @neveitalia: Hochfilzen, Inseguimento maschile LIVE! @hofaluki e Windisch vanno a caccia del podio #biathlon #13Dicembre - neveitalia : Hochfilzen, Inseguimento maschile LIVE! @hofaluki e Windisch vanno a caccia del podio #biathlon #13Dicembre… - neveitaliasport : RT @neveitalia: Staffetta femminile di Hochfilzen LIVE! Norvegia in cerca del bis, l?Italia per il riscatto #biathlon #13Dicembre https://t… -