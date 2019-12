LIVE Biathlon | Inseguimento 12 | 5 km Hochfilzen 2019 in DIRETTA | fuga solitaria di

Leggi la notizia su oasport

(Di sabato 14 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15:11 Non sbaglia nessuno! Tarjei Boe, Loginov, Eliseev e Hofer ripartono insieme. Precisi anche Desthieux e Fillon Maillet, mentre arriva un grave errore di Fourcade. 15:10 Impeccabile Johannes Boe, arrivano gli altri. 15:09 Secondo poligono a terra per Boe. 15:08 Nel tratto in salita il quartetto all’non perde, mentre qualche difficoltà per i francesi. 15:07 Desthieux e Fourcade sono insieme a 45″ dalla vetta. 15:06 Al km 3.7 Johannes Boe ha 30″9 sul fratello Tarjei, il quale ha sulla coda degli sci Hofer, Loginov ed Eliseev. 15:05 Poligono molto agevole, i pochi che hanno sbagliato (tra cui Desthieux e Windisch) rischiano di pagarla cara. 15:04 Un errore per Desthieux, precisi i due russi e il nostro Hofer. Dietro rapido e senza errori anche Fourcade, mentre purtroppo sbaglia Windisch. 15:03 Grandissimo ...

zazoomblog : LIVE Sport Invernali DIRETTA 14 dicembre: Italia esaltante! Doppietta Goggia-Brignone Fischnaller terzo! Niente pod… - zazoomnews : LIVE Biathlon Staffetta femminile Hochfilzen 2019 in DIRETTA: la Norvegia trionfa sulla Russia Italia undicesima -… - zazoomnews : LIVE Biathlon Staffetta femminile Hochfilzen 2019 in DIRETTA: Italia pronta a rialzare la testa. Norvegia e Svezia… -