LIVE Biathlon | Inseguimento 12 | 5 km Hochfilzen 2019 in DIRETTA | comincia la gara!

(Di sabato 14 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15:04 Un errore per Desthieux, precisi i due russi e il nostro Hofer. Dietro rapido e senza errori anche Fourcade, mentre purtroppo sbaglia Windisch. 15:03 Grandissimo poligono di Boe che non sbaglia quando gli altri arrivano. 15:02 Johannes Boe è arrivato al primo poligono con buon margine. 15:00 Al km 1.6 Desthieux scivola a 14″, 20″ di ritardo per Loginov, rivengono da dietro Hofer, Eliseev e l’altro Boe. 14:59 Al primo rilevamento cronometrico Johannes Boe conduce con 12″ su Desthieux e 19″ su Loginov. 14:57 Iniziata man mano la gara di tutti gli atleti. 14:55ta laPrimo a partire ovviamente Johannes Boe. 14:53 Quello che comincerà tra pochi attimi sarà il primodella stagione. Vedremo se riuscirà la rimonta a Fourcade in un contest a lui usualmente congeniale. 14:50 Questa la ...

