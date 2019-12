LIVE 12 Ore del Golfo 2019 in DIRETTA | Valentino Rossi sogna l’impresa al volante della

Leggi la notizia su oasport

(Di sabato 14 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma12 Ore del– Le qualifiche12 Ore delBuongiorno e bentrovati alla12 Ore del. Ad Abu Dhabi,, insieme all’amico di una vita Alessio Salucci ed al fratello Luca Marini, si cimenterà in una corsa di durata piuttosto atipica. Si partirà alle 6.30 italiane e la prima run durerà fino alle 12.30. Si riprenderà, poi, a partire dalle ore 14.30 fino alle 21.30. La griglia di partenza, in questo senso, è stata determinata dalla somma dei migliori crono dei tre piloti scesi in pista. Il trio-Salucci-Marini (tempo medio di 2’11″128) dunque partirà dalla settima posizione, mentre in pole posizione, con una media di 2’09″966, c’è la Mercedes AMG GT3 di Al Faisal-Baumann-Goetz, a precedere di due decimi la ...

JuventusTV : ?? Domani dalle ore 11.55 in diretta da Vinovo la 10° giornata della Serie A femminile ?? @JuventusFCWomen ?? Pink B… - RengaOfficial : Torino magnifica! Grazie a tutti! ?? Stasera si replica, vi aspetto al Teatro Colosseo dalle ore 21 ?? Siete pronti a… - aifosatir : RT @JuventusTV: ?? Domani dalle ore 11.55 in diretta da Vinovo la 10° giornata della Serie A femminile ?? @JuventusFCWomen ?? Pink Bari ?? L… -