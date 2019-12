LIVE 12 Ore del Golfo 2019 in DIRETTA | problema alla vettura di Rossi | adesso il cambio

Leggi la notizia su oasport

(Di sabato 14 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16:01 La Ferrari ha perso una posizione,è sesta. 16:00è riuscito ad arrivare ai box ed ad effettuare ilcon Marini. 15:58di Valentino, che si ferma… 15:55 Per la Mercedes scende in pista Hall, per l’Audi R8 Salikhov. 15:54di pilota per l’Audi R8, Rudi ha lasciato lanelle mani di Sultanov. 15:52 Si ferma ai box Drudi, Vanthoor ne approfitta per tornare in testa. 15:50 Valentinofa segnare il proprio giro più veloce: 2’11”330. 15:48 Pit stop per Al Faisal,sale in quarta piazza. 15:45 Pit stop per la Lamborghini Super Trofeo. 15:43 Il “Dottore” si porta a 0”5 dMercedes di Al Faisal, grande! 15:41 Vanthoor gira in 2’10”258 e prova a rientrare su Drudi. 15:39 Ladisi trova in quinta ...

JuventusTV : ?? Domani dalle ore 11.55 in diretta da Vinovo la 10° giornata della Serie A femminile ?? @JuventusFCWomen ?? Pink B… - JuventusTV : Oggi giocano le @JuventusFCWomen! ?? Live dalle ore 11.55 la sfida ?? Pink Bari Per seguire la diretta ??… - Inter_Women : ? | DOMANI 24 ore a @ACF_Womens - #InterWomen: diretta su @SkySport, live tweet sul nostro canale! Pronti a soste… -