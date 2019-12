LIVE 12 Ore del Golfo 2019 in DIRETTA | Marini e la Ferrari di Rossi stabili in sesta

LIVE 12 Ore del Golfo 2019 in DIRETTA : la Ferrari di Rossi scivola in sesta piazza per un problema alla vettura - tocca a Marini! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:10 Davanti posizioni in ghiaccio: la vettura numero 66 dell’Attempto Racing è al comando, seguono gli equipaggi 55 (Attempto Racing), 19 (GPX Racing) e 48 (HTP Motrsport). 16:07 La Ferrari dovrà recuperare 40” sulla Porsche 911 se vorrà riprendersi la leadership della categoria PRO AM. 16:04 Marini stampa un 2’13”698 nel suo primo giro. 16:01 La Ferrari ha perso una ...

LIVE 12 Ore del Golfo 2019 in DIRETTA : problema alla vettura di Rossi - adesso il cambio con Marini! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:01 La Ferrari ha perso una posizione, adesso è sesta. 16:00 Rossi è riuscito ad arrivare ai box ed ad effettuare il cambio con Marini. 15:58 problema alla vettura di Valentino Rossi, che si ferma… 15:55 Per la Mercedes scende in pista Hall, per l’Audi R8 Salikhov. 15:54 cambio di pilota per l’Audi R8, Rudi ha lasciato la vettura nelle mani di Sultanov. 15:52 Si ferma ai box ...

LIVE 12 Ore del Golfo 2019 in DIRETTA : Rossi in quinta piazza e Audi R8 al comando dopo un’ora di gara! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:39 La vettura di Rossi si trova in quinta posizione assoluta, ma occupa la prima piazza nella categoria PRO AM. 15:36 Pit stop anche per Pampanini, è già il secondo. 15:33 Pit stop per Mercedes di Ricci. 15:30 dopo un’ora la classifica vede in testa l’Audi R8 di Drudi, segue l’Audi R8 di Vanthoor, la Porsche di Grogor, l’AMG Mercedes di Al Faisal e la Ferrari di ...

LIVE 12 Ore del Golfo 2019 in DIRETTA : problemi per la Ferrari di Gatting - la vettura di Rossi sale in quinta piazza! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:17 Rossi ha approfittato del problema della vettura #83 per riportarsi in quinta piazza. 15:15 La vettura della Ferrari è rimasta ai lati della pista, Gatting stava attaccando la terza piazza… 15:13 SAFETY CAR IN PISTA! 15:12 Pit stop nel frattempo per Vanthoor. 15:09 Problema per la Ferrari di Gatting, che è costretta a fermarsi. 15:06 Abbiamo ormai passato la mezz’ora dalla partenza ...

LIVE 12 Ore del Golfo 2019 in DIRETTA : Rossi stabile in sesta piazza - al comando sempre l’Audi R8! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:01 Torna a girare sotto i 2’12” Rossi, che stampa un buon 2’11”544. 14:59 Rossi prova a prendere la scia di Gatting, che sta correndo egregiamente. 14:56 Davanti sembra non esserci gara, adesso il vantaggio di Vanthoor è di 9”7. 14:54 Fase difficile per Valentino Rossi, il distacco dall’AMG Mercedes è salito sopra i 3”. 14:52 Michelle Gatting sta ...

LIVE 12 Ore del Golfo 2019 in DIRETTA : inizia la seconda run - Rossi e compagni per confermare l’ottima prestazione della mattina! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:32 Ottima partenza per Rossi, che riporta la Ferrari in quinta piazza. 14:30 Parte la corsa! 14:26 Rossi è stato il migliore dei suoi, ma Marini si è ben comportato, concludendo le sei ore con 156 giri. 14:22 Vi ricordiamo che la seconda run partirà alle 14:30 e finirà intorno alle 21:30. 14:18 La vettura numero 46 formato da Valentino Rossi, Luca Marini e Alessio Salucci si trova in 6^ posizione ...

LIVE 12 Ore del Golfo 2019 in DIRETTA : il team Ferrari di Valentino Rossi chiude la prima parte di gara sesto nella generale e primo nella categoria Pro AM! Al comando l’Audi R8 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:34 Si chiude momentaneamente la nostra DIRETTA LIVE. Grazie per averci seguito, appuntamento alle ore 14:30 per la seconda parte della corsa. 12:32 Arriva al traguardo il team di Valentino Rossi che è sesto, primo nella categoria Pro AM. 12:31 ATTENZIONE! Ferma la Mercedese di Baumann! Evidentemente il pit stop serviva a sistemare qualcosa ma non ha funzionato. 12:30 Arrivano le prime bandiere a ...

LIVE 12 Ore del Golfo 2019 in DIRETTA : Luca Marini sesto con la Ferrari del team di Valentino Rossi! Vanthoor al comando con gran margine : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:03 Una prima valutazione sulla gara del team di Valentino Rossi non può che essere positiva, visto che il terzetto azzurro è primo nella categoria Pro AM, oltre che sesto nella generale. 11:59 I distacchi tra i primi cinque restano ghiacciati, tanto equilibrio al momento con la differenza che è stata fatta nelle ore precedenti. 11:55 Il team di Loris Capirossi al momento è 14° e alla guida ...

