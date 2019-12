LIVE 12 Ore del Golfo 2019 in DIRETTA | Luca Marini in pista con la Ferrari di Valentino

Leggi la notizia su oasport

(Di sabato 14 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA07:50 Ricapitoliamo la situazione: al comando c’è la Mercedes di Baumann con 7″ sull’Audi di Salikhov e 13″6 sulla Lamborghini di Ramos. 07:48 Inorasulladel fratello! Vedremo che ritmo saprà mantenere il pilota della Moto2. 07:45 Box per il leader Goetz eRossi! Dura un’ora e 15 minuti il primo stint del nostro campione. 07:43 Rientrano anche Kujala, Mies e Frey. Rossi è secondo e continua a girare. 07:41 Entra ai box anche Foster che prova ad anticipare i rivali,Rossi passa in quinta piazza. 07:39 I primi sei continuano a girare senza fermarsi, la Porsche ora guidata da Grogor è 12ma. 07:36 Pit stop per la Porsche di Hall che era in quinta posizione, il britannico stava soffrendo in questa parte di gara. 07:33 Battaglia in testa per il primo posto! Mies sta ...

