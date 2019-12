LIVE 12 Ore del Golfo 2019 in DIRETTA | la Ferrari in quarta posizione! Torna Rossi in

Leggi la notizia su oasport

(Di sabato 14 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.26 Sale la GPX Racing di Stuart Hall, subito dietro Valentinoin quinta posizione. 19.23in gara Nicolas Foster con l’Audi R8: seconda posizione per l’australiano. 19.19 Scende al quinto posto ladel campione di Tavullia: ultima ora e dieci di grandello ad Abu Dhabi. 19.16Valentinoal posto di Luca Marini sulla Monster VR46 Racing! 19.14 Perde terreno Luca Marini dalle prime guide della classe, con ben 5 giri dall’Audi di Vanthoor. 19.11 Sono i tedeschi della MRS GT Racing a comandare la classifica con Graeme Mundy davanti la GDL Racing. 19.08 In GT4 invece, le Balfe Motorsport guidano la categoria: Ollie Millroy e Joshua Cook volano. 19.05 in GT3 PA Luca Marini, della Monster VR46 Racing guida la classifica speciale: l’italiano ha piazzato un ottimo 2.11.330 come miglior ...

JuventusTV : ?? Domani dalle ore 11.55 in diretta da Vinovo la 10° giornata della Serie A femminile ?? @JuventusFCWomen ?? Pink B… - JuventusTV : Oggi giocano le @JuventusFCWomen! ?? Live dalle ore 11.55 la sfida ?? Pink Bari Per seguire la diretta ??… - Inter_Women : ? | DOMANI 24 ore a @ACF_Womens - #InterWomen: diretta su @SkySport, live tweet sul nostro canale! Pronti a soste… -