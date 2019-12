LIVE 12 Ore del Golfo 2019 in DIRETTA | la Ferrari di Valentino Rossi arriva al terzo

Leggi la notizia su oasport

(Di sabato 14 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.37 Grazie a tutti per averci seguito e buona serata! 20.36 Termina la 12 Ore del! Ad Abu Dhabi vince l’Attempto Racing di Christopher Mies, che con la sua Audi R8 domina la gara, “scortato” dal compagno di squadra Nicolas Foster a fine gara. Ma è la Monster VR46 Racing Kessel di, Luca Marini ed Alessio Salucci a fare una grande performance:posto per la, che vince nella categoria GT3 PA. Cala il sipario in notturna sul tracciato degli Emirati Arabi Uniti! 20.31 FINISCE QUI! GRANDE PRESTAZIONE DELLA MONSTER VR46 RACING!posto per il trio Marini//Salucci: vince Christopher Mies! 20.26 Ultimi 4 minuti:difende ilposto. 20.24 Mies e Foster pronti a festeggiare la doppietta delle Audi ad Abu Dhabi. 20.19 Ultimi 10 minuti di gara. 20.17 Ben 3 Audi ...

JuventusTV : ?? Domani dalle ore 11.55 in diretta da Vinovo la 10° giornata della Serie A femminile ?? @JuventusFCWomen ?? Pink B… - JuventusTV : Oggi giocano le @JuventusFCWomen! ?? Live dalle ore 11.55 la sfida ?? Pink Bari Per seguire la diretta ??… - Inter_Women : ? | DOMANI 24 ore a @ACF_Womens - #InterWomen: diretta su @SkySport, live tweet sul nostro canale! Pronti a soste… -