LIVE 12 Ore del Golfo 2019 in DIRETTA | comincia la gara! Subito in pista Valentino Rossi

Leggi la notizia su oasport

(Di sabato 14 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA6:30ta la corsa! 06:25 Una corsa che ha per protagonista un altro grande del motociclismo, seppur di qualche anno fa, ovvero Loris Capiche, sempre con una 488 GT3 del team Kessel condivisa con Nicola Cadei e Alexis De Bernardi (2’12″035), scatterà dalla 15esima piazzola. Saranno obbligatori 4 pit-stop per cambio pilota, gomme e rifornimento. 06:20 Il trio-Salucci-Marini (tempo medio di 2’11″128) dunque partirà dalla settima posizione, mentre in pole posizione, con una media di 2’09″966, c’è la Mercedes AMG GT3 di Al Faisal-Baumann-Goetz, a precedere di due decimi la Lamborghini Huracan GT3 Evo. 06.15 Buongiorno e bentrovati alladella 12 Ore del. Ad Abu Dhabi,, insieme all’amico di una vita Alessio Salucci ed al fratello Luca Marini, ...

JuventusTV : ?? Domani dalle ore 11.55 in diretta da Vinovo la 10° giornata della Serie A femminile ?? @JuventusFCWomen ?? Pink B… - RengaOfficial : Torino magnifica! Grazie a tutti! ?? Stasera si replica, vi aspetto al Teatro Colosseo dalle ore 21 ?? Siete pronti a… - blvckrc : RT @yoongishades: yoongi sta in live voglio morire lo amo troppo non ce la faccio quando sorride mi scoppia il cuore non so neanche come st… -