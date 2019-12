Liliana Segre | Fico e Casellati dicono sì alla candidatura al Nobel per la Pace

Leggi la notizia su blogo

(Di sabato 14 dicembre 2019) I Presidenti di Camera e Senato, Robertoed Elisabetta, hanno accolto la proposta del sindaco di Pesaro Matteo Ricci, in quota PD, di candidare la senatrice a vitaal Premioper la2020.La proposta di Ricci era arrivata in via ufficiale con una lettera inviata proprio ae ai capigruppo di tutti i partiti in Parlamento, chiedendo loro che sostengano ladie che inviino la richiesta ufficiale al Comitato del, in queste ultime ore, ha ufficializzato il proprio supporto: "Accolgo con convinzione e apprezzamento la richiesta del sindaco di Pesaro di sostenere ladella senatriceal Premioper la".Ritengo sia un giusto e doveroso riconoscimento per ciò che la senatrice rappresenta, per la sua storia e per il suo impegno in favore della custodia della ...

VincenzoDeLuca : Le #sardine fanno benissimo a dire no a Casapound. Non si va in piazza coi fascisti. Niente di pregiudiziale contr… - fattoquotidiano : Liliana Segre, il sindaco di Pesaro propone la candidatura della senatrice al Premio Nobel per la Pace 2020 - espressonline : Abbiamo scelto le nostre persone dell'anno 2019. Sono Liliana Segre e Olga Misik. Vi spieghiamo perché sull'Espress… -