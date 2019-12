Liliana Segre dice no alla candidatura per il Nobel | “Va dato a chi lo merita”

Leggi la notizia su thesocialpost

(Di sabato 14 dicembre 2019) La senatrice a vitaha detto noproposta dial premioper la Pace 2020. Lo ha detto mentre si trovava in visita ad Alba per la festa del tartufo.ha rispostoproposta avanzata dal sindaco di Pesaro, Matteo Ricci, di candidarla al premioper la Pace. Proposta che aveva trovato l’appoggio da parte del sindaco di Milano Sala, con il quale hannoil via al corteo dei sindaci L’odio non ha futuro, e dei presidenti di Camera e Senato.noLa senatrice a vita si è detta onorata della proposta, ma non si è sentita di accettarla. Lo ha fatto durante la sua visita ad Alba per ricevere il riconoscimento Tartufo dell’anno 2019. La senatrice si è definita una comune cittadina e di non sentirsi in alcun caso meritevole di tale riconoscimento: “Non credo di meritarlo. Bisogna dare i...

- fattoquotidiano : Liliana Segre, il sindaco di Pesaro propone la candidatura della senatrice al Premio Nobel per la Pace 2020 - HuffPostItalia : Liliana Segre: 'Bisogna dare i premi Nobel a chi li merita veramente. Io sono una cittadina semplice'