L’ex 5s Grassi rivela | “3mila euro al mese alla Lega per i 49 milioni”

Leggi la notizia su notizie

(Di domenica 15 dicembre 2019) A pochi giorni dal suo passaggio dalle file del M5s a quelle della, il senatore Ugoracconta i retroscena della sua fuga dai pentastellati e smentisce di averlo fatto per una mera questione economica. Rispondendo a un posto sui social in cui si ironizzava sui cambi di casacca all’interno del MoVimento, il senatore neo leghista ha candidamente affermato come i 3milache d’ora in avanti verseràogniserviranno anche per coprire il buco dei famosi 49 milioni. Ugo, dal M5sInterrogato sul passaggio dal M5sil senatoreha specificato di non averlo fatto per soldi, anche perché la cifra mensile richiesta dai due partiti ai propri parlamentari e grossomodo la stessa: “Se avessi voluto arricchirmi andavo al Misto (le indennità sono più alte) e mi godevo il massimo profitto possibile. Invece trae Movimento ...

fattoquotidiano : M5s, l’ex Ugo Grassi passato alla Lega: “Al Carroccio verserò 3mila euro al mese che servono anche a restituire i 4… - RaffaeleDino : M5s, l’ex Ugo Grassi passato alla Lega: “Al Carroccio verserò 3mila euro al mese che servono anche a restituire i 4… - cristinapasque : RT @fattoquotidiano: M5s, l’ex Ugo Grassi passato alla Lega: “Al Carroccio verserò 3mila euro al mese che servono anche a restituire i 49 m… -