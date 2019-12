L' eredità di Antonio Megalizzi | giornalista

Leggi la notizia su agi

(Di sabato 14 dicembre 2019) Il 14 dicembre di un anno fa si spegneva la giovane vita di, 29 anni,, ucciso da un proiettile esploso a Strasburgo, tre giorni prima, in un mercatino di Natale, da un terrorista. Una morte che ha commosso tante persone, non solo in Italia, perché la storia diè quella di un giovane perbene, bravo nel suo lavoro, appassionato e pieno di ideali. Era un europeista convinto,. "Per lui l'Unione Europea non era un'entità astratta - spiega David Sassoli, presidente del Parlamento europeo ecome lui - ma un'istituzione portatrice di valori universali, una realtà concreta, un luogo di scambio e di elaborazione di idee., che era un brillante comunicatore, lo abbiamo conosciuto al Parlamento europeo nella sua attività di cronista impegnato a far conoscere l'Europa ai giovani". Sassoli ha firmato la ...

