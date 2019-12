Leonardo e il Rinascimento | a Pompei si celebra il genio italico

Leggi la notizia su anteprima24

(Di sabato 14 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Cinquecento anni dalla scomparsa diDa Vinci,delle scienze e delle Arti, cinquecento anni dalla morte di uno dei personaggi storici più carismatici ed influenti della storia, non passeranno inosservati nella cittàana. Mercoledì 18 dicembre il teatro di “Costanzo Mattiello” farà un salto nel passato per far rivivere la memoria del grande. Con il patrocinio morale del Comune die la gestione organizzativa del laboratorio per il turismo culturale “Sensi Linguaggi Creativi” diretto dal promotore free lance Giuseppe Scagliarini si terrà “e il”, incontro multidisciplinare ricco di voci, pareri, personalità ed ospiti. L’evento nasce dal ritrovamento nel Parco Archeologico didi un affresco dalla spiccata sensualità raffigurante Leda ed il Cigno, soggetto sorpreso da un modello ...

