L’eccezionale dimagrimento di Platinette: le foto prima e dopo la dieta (Di sabato 14 dicembre 2019) Un Platinette dimagrito scrive su Instagram: “Darsi per vinti significa restare sdraiati per tutta una vita: non c’è nulla di più noioso del non tentare nemmeno di rialzarsi”. Sono le parole che il conduttore radiofonico Platinette, al secolo Mauro Coruzzi, scrive a corredo di due immagini pubblicate su Instagram. Le foto servono a mostrare l’incredibile cambiamento del suo corpo prima e dopo la dieta. Platinette è dimagrito tantissimo. Platinette mostra di aver vinto la sua battaglia contro il “brutto male” che si portava dentro, ovvero il mangiare compulsivo. Il cambiamento è incredibile: a sinistra Platinette appare sdraiato su un fianco a letto in biancheria intima decisamente sovrappeso, mentre a destra è negli studi di RTL (dove lavora) ed esibisce un’ottima linea. “Hai tutta la mia ammirazione”, scrive Maddalena Corvaglia. Solo pochi mesi fa aveva confessato ...

Leggi la notizia su tpi

Altre notizie : L’eccezionale ...