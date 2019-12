Le scuole superiori del “Villaggio” si presentano al territorio per il primo Open Day

Leggi la notizia su anteprima24

(Di sabato 14 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiMaddaloni (Ce) – Grande successo di pubblico all’Day delledella Fondazione Villaggio dei Ragazzi “don Salvatore d’Angelo”. Nel pomeriggio, infatti, molti genitori, in compagnia dei propri figli, hanno potuto ricevere le informazioni necessarie per le scelte del futuro grazie a “ciceroni” d’eccezione, ovvero i docenti e gli studenti del. Gli ospiti hanno avuto la possibilità di visitare gli ambienti didattici e laboratoriali, nonché la palazzina di origine borbonica ove viene ospitato il Servizio Residenziale che da quest’anno, grazie ad una Convenzione tra l’Opera maddalonese e l’ “Università Suor Orsola Benincasa” di Napoli, vedrà un originale affiancamento nello svolgimento delle attività didattiche tra personale di ruolo e giovani tirocinanti che lavoreranno su progetti innovativi. Quattro gli ...

