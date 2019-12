Le pagelle – Napoli | cambia il direttore d’orchestra | ma la musica è la stessa Anche il

Leggi la notizia su forzazzurri

(Di sabato 14 dicembre 2019)– Parma 1-2. Ancora una delusione per i tifosi azzurri nonostante l’avvicendamento sulla panchina tra Ancelotti e Gattuso Esordio non fortunato di Gattuso sulla panchina del. La squadra azzurra, nei primi minuti del match contro il Parma, è totalmente assente, confusa ed incapace di imbastire una qualsivoglia manovra di gioco. Un gol preso in contropiede dopo due minuti, manda alla deriva la squadra azzurra che, fortunatamente, non subisce il raddoppio, più volte, da parte della compagine emiliana. Gli uomini di Gattuso si riprendono col passare dei minuti trovando il pareggio con Milik su cross di Mertens, tenuto incomprensibilmente in panchina nella prima parte della gara. Nel finale del match, mentre cerca la vittoria, ilsubisce un goal che sancisce la sconfitta e l’ennesima delusione per una prestazione insufficiente sotto ogni punto ...

