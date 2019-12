Leggi la notizia su anteprima24

(Di sabato 14 dicembre 2019) Tempo di lettura: 3 minuti– Troppo forte il Benevento per ildi Tramezzani, che cade all’Armando Picchi nel giorno del battesimo del nuovo corso. Di seguito ledegli amaranto: Plizzari 6: Kragl lo beffa dopo pochi minuti, ma nella ripresa sfoggia un repertorio niente. Prima con il doppio intervento su Coda e Tello e poi con una buona reattività nel recupero. Bogdan 5,5: Sfiora il gol anticipando Montipò con il punteggio ancora sull’1-0, ma è in fuorigioco. Con Coda e Sau ha un bel da fare,non facile. Gonnelli 5: Lo scorso anno assaporò la gioia più bella segnando a Montipò, ma si tratta di ricordi che non incidono sul presente. Anzi. Nervoso e in netta difficoltà su Coda, a cui riserva un trattamento rude con tanto di fallaccio di ‘arrivederci’ poco prima della sua sostituzione. Gasbarro 5: ...

zazoomnews : PAGELLE Napoli Parma: TOP e FLOP del match VOTI alla fine del primo tempo - #PAGELLE #Napoli #Parma: #match #primo - anteprima24 : ** Le #Pagelle del #Livorno - Male Mazzeo, per Morganella serata da incubo ** - TuttoMercatoWeb : Le pagelle del Napoli - Koulibaly e Zielinski sciagurati. Insigne insipido -