Leggi la notizia su ilgiornale

(Di sabato 14 dicembre 2019) Francesca Galicito, ha messo un punto alla suaprecedente e ha deciso di dedicarsi maggiormente agli altri con progetti benefici, mettendo il suo impegno nella lotta alleè cresciuto, forse. Ha messo da parte gli eccessi e ha deciso dire, dedicandosi maggiormente agli altri. Dopo aver condotto unasregolata, a 42 anni il nipote di Gianni Agnelli ha deciso di dare una svolta e ha iniziato a dedicarsi con maggiore impegno alla beneficenza. Di lui nel corso degli anni si è parlato tanto, ma solo in parte per la sua spiccata vena imprenditoriale. Il suo genio l'ha portato a realizzare tantissimi progetti e a collaborare attivamente con le aziende di famiglia, spesso con risultati di successo. Tuttavia, le sue imprese in campo lavorativo sono sempre state offuscate da comportamenti borderline, dovuti all'assunzione ...

Italia_Notizie : Lapo Elkann cambia vita: 'Ora lotto contro le dipendenze' - novasocialnews : Lapo Elkann si racconta: “Non bevo più, non uso sostanze e ho smesso di fumare” #novasocialnews #nonstopnews… - times_italian : Lapo Elkann vende suo guardaroba per beneficenza -