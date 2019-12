Lapo Elkann cambia vita | ha smesso di fumare e di bere e ha creato a 42 anni una

Leggi la notizia su baritalianews

(Di sabato 14 dicembre 2019)vuolere. Dopo unadi eccessi l’ex rampollo di casa Agnelli ha deciso a 42di darsi una calmata. Secondo quanto riferito in una lunga intervistalotterà contro le dipendenze di cuiè stato a lungo vittima. La sua prima decisione è stata quella di mettere in vendita alcuni pezzi pregiati del suo infinito guardaroba. Il ricavato andrà alla Laps un’associazione fondata dallo stesso“Avevo voglia di mettere insieme tre anime che mi appartengono: il mio impegno sociale, la creatività e la sostenibilità”.ha raccontato di nonpiù, di non fare uso di sostanze da due mesi e di averdiha raccontato la sua: “Da bambino mi sono trovato ad affrontare situazioni difficili, dagli abusi sessuali alla dislessia fino ai problemi legati all’apprendimento ...

