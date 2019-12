L’ambasciatore della Bielorussia incontra i vertici della Camera di Commercio di Napoli

Leggi la notizia su ildenaro

(Di sabato 14 dicembre 2019) Una joint venture importante quella tra l’Italia e laanche in funzione dell’internazionalizzazione e delle grandi potenzialitá espresse dalla Campania e dai suoi prodotti. Questo il senso dell’incontro presso ladiditrabielorusso in Italia Aleksandr Guryanov ed idell’ entele partenopeo. Ladi oggi è un Paese che desidera sviluppare un dialogo costruttivo con l’Occidente e che offre interessanti opportunità per le nostre imprese. Negli ultimi anni, infatti, il suo sistema economico ha dimostrato particolare dinamismo, come evidenziato dai dati di crescita del PIL: +2,5 % nel 2017, +4% nel 2018 e +2% nel 2019. Il dialogo economico fra Italia eha da sempre goduto di buona salute e negli ultimi anni si è progressivamente rafforzato, soprattutto sul fronte commerciale. Per Minsk l’Italia è ...

