L’Allieva 3 riprese terza settimana negli studi VIDEA, arriva Sergio Assisi in attesa di Lino Guanciale (Di sabato 14 dicembre 2019) L' Allieva 3 riprese terza settimana, arriva Sergio Assisi in attesa di Lino Guanciale Da venerdì scorso, in seguito ai ciak a Villa Borghese e al Gianicolo, il set de l’Allieva 3 è bloccato negli studi televisivi VIDEA per riprese interne. La troupe de l’Allieva sbarca nella “casa” dell’altra fiction Rai “Il Paradiso delle Signore”. Infatti, Enrico Oetiker e Pietro Masotti hanno scattato un selfie ricordo, poi stranamente rimosso, con la protagonista Alessandra Mastronardi. Tuttavia, Alessandra Mastronardi è comparsa in solitaria in un breve ciak a Trastevere rivelato dalla stessa boutique la Soffitta. Dunque sembra vicina alla realtà la teoria che mi è stata rivelata sul set “Quest’anno vedremo più teatri e meno esterne reali”.L'Allieva 3 riprese a Trastevere, breve ciak con Alice L’ALLIEVA 3 riprese, GUARDA LE FOTO ...

Leggi la notizia su spettacoloitaliano

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : L’Allieva riprese