Lady Diana | l’abito icona che nessuno ha voluto

(Di sabato 14 dicembre 2019)è stata anche un’fashion. Tra gli abiti che ha indossato e che hanno lasciato il mondo a bocca aperta è possibile citare il famosissimo Travolta Dress, il capo indossato durante il ballo scatenato con John Travolta. Era il 9 novembre 1985 alla Casa Bianca,Spencer aveva solo 24 anni e ballava sulle note di Saturday Night Fever davanti agli occhi distratti del marito e agli sguardi carichi di entusiasmo di Ronald e Nancy Reagan. Sono passati più di 30 anni da allora e, nei giorni scorsi, lo storico capo disegnato da Victor Edelstein è stato acquistato dalla Historic Royal Palaces – fondazione creata nel 1998 con lo scopo di gestire per conto della Sovrana i Palazzi Reali non occupati – per 264mila sterline. Indossato dalla Principessa del popolo altre tre volte – nel 1986 in Austria, nel 1991 alla Royal Opera House e nel 1997 – il ...

