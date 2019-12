La torta di mele vegana con pasta brisée croccante

Leggi la notizia su vanityfair

(Di sabato 14 dicembre 2019) Ladiè un classico dell’inverno e delle feste. E anche se ognuno di noi ha la sua ricetta, c’è sempre una ricetta nuova da provare. Qui vi proponiamo quella pensata da un professionista delle, Marlene, la mela altoatesina che nasce da una delle zone produttive più famose del mondo, la vasta valle dell’Adige in cui il clima alpino-mediterraneo del versante meridionale delle Alpi e la tradizione contadina ci regalano lemigliori. Per Natale Marlene ha pensato a un menù vegano di cui vi diamo qui la ricetta per questa deliziosa, senza prodotti di origine animale. INGREDIENTI Per la: 350g di farina T1 o T2 130 ml di acqua ghiacciata 80 g di olio di girasole 1 cucchiaio di zucchero di canna scorza grattugiata di ½ limone un pizzico di sale Per il ripieno: 6Marlene ® (Gala) 4 cucchiai di zucchero di canna 2 cucchiaini di ...

