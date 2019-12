La tennista Schiavone | “Ho vinto la lotta contro il cancro”

Leggi la notizia su notizie

(Di sabato 14 dicembre 2019) Milano, 14 dic. (askanews) – “Vi racconto cos’è successo negli ultimi 7 mesi della mia vita”. Con queste parole Francescaapre sui social il proprio messaggio in cui svela di averela vittoria più importante della sua vita, quellaun cancro. Ne parla per la prima volta, visibilmente emozionata: “Mi hanno diagnosticato un tumore maligno. E’ stata lapiù dura, in assoluto, che abbia mai affrontato. E la cosa più bella è che sono riuscita a vincere questa battaglia. Quando me l’hanno detto qualche giorno fa sono esplosa dalla felicità, anche oggi vivo di felicità. Sono già pronta ad affrontare nuovi progetti che avevo ma non potevo realizzare. Ci rivedremo presto, felice di quello che sono oggi”.

