La provocazione del capo di CasaPound | «In piazza con le sardine? Sì | ma la piazza è del

(Di sabato 14 dicembre 2019) Il matrimonio tranon s’ha da fare. Prima Stephen Ogongo, uno dei volti delleromane, pareva aver aperto laanche al movimento neofascista; poi il coordinamento l’aveva smentito. Prima Simone Di Stefano, leader di, aveva detto “perché no” a un dialogo con loro; poi, al momento dell’incontro in, ha ritrattato. «Mica ci avrete creduto?», scrive su Twitter. «Quello delleè un vuoto pneumatico che non può essere riempito con nessuna buona idea. Pappagalli del Bella Ciao, state bene così!». Mica ci avrete creduto? Quello delleè un vuoto pneumatico che non può essere riempito con nessuna buona idea. Pappagalli del Bella Ciao, state bene così!— Simone Di Stefano 🇮🇹 (@distefanoTW) December 14, 2019 Il tweet è un commento a una foto che Di Stefano aveva postato poco ...

