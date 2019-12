La partita Napoli-Parma è stata posticipata alle 18 30 di oggi per problemi legati al

Leggi la notizia su ilpost

(Di sabato 14 dicembre 2019) La, anticipo della sedicesima giornata di Serie A, è1818.30 diperal maltempo. Nella notte la copertura dello stadio San Paolo diaveva subito dei danneggiamenti nel forte temporale

akille15 : Serie A Napoli Parma slitta di 30 minuti per danni dopo il nubifragio comunque la partita è ufficiale si gioca 18:30 - Marosa85 : @teo_die00 Figurati Matteo, a Napoli in un giorno possono alzare un palazzo, se vogliono :) In ogni caso parlare di… - areanapoliit : UFFICIALE - San Paolo, la gara si gioca . -